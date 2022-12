AFM TELETHON avec le groupe BLACK MOTEL. Espace musical Hyperion Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

AFM TELETHON avec le groupe BLACK MOTEL. Espace musical Hyperion, 2 décembre 2022, Marseille. AFM TELETHON avec le groupe BLACK MOTEL. Vendredi 2 décembre, 19h00 Espace musical Hyperion ♫♫♫ Espace musical Hyperion 2 bis, avenue Maréchal Foch, 13004 Marseille Marseille 4e Arrondissement Marseille 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Soirée de soutient à l’AFM TELETHON 2022.

Au programme:

Spectacle des Elèves de l’école de musique « Fa Bemol Maj »

Concert Rock/Métal proposé par l’EMEPS avec Le Groupe

BLACK MOTEL.

A partir de 19h

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T19:00:00+01:00

2022-12-02T22:30:00+01:00

Lieu Espace musical Hyperion Adresse 2 bis, avenue Maréchal Foch, 13004 Marseille Marseille 4e Arrondissement Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône

