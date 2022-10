Les Glam Metal Nights: Octomachine et la Fée du Cosmos / The Nurses / DAAG Espace musical Hyperion Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Les Glam Metal Nights: Octomachine et la Fée du Cosmos / The Nurses / DAAG Espace musical Hyperion, 21 octobre 2022, Marseille. Les Glam Metal Nights: Octomachine et la Fée du Cosmos / The Nurses / DAAG Vendredi 21 octobre, 20h00 Espace musical Hyperion

10€

♫♫♫ Espace musical Hyperion 2 bis, avenue Maréchal Foch, 13004 Marseille Marseille 4e Arrondissement Marseille 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Eternal Webradio présente la Première des Glam Metal Nights

Venez découvrir 3 groupes Marseillais lors de cette soirée Glam Metal Rock.

-Octomachine et la Fée du Cosmos ( Rock Corrosif, texte en Fr)

-The Nurses ( Funk Rock Thérapeutique )

-DAAG ( Latex Rock )

Buvette et snacking sur place

