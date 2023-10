Cet évènement est passé À travers une visite commentée, découvrez la vie et les combats de Victor Schœlcher. Espace muséographique Victor Schoelcher, son oeuvre Fessenheim Catégories d’Évènement: Fessenheim

Haut-Rhin À travers une visite commentée, découvrez la vie et les combats de Victor Schœlcher. Espace muséographique Victor Schoelcher, son oeuvre Fessenheim, 13 mai 2023, Fessenheim. À travers une visite commentée, découvrez la vie et les combats de Victor Schœlcher. Samedi 13 mai, 15h30, 19h00 Espace muséographique Victor Schoelcher, son oeuvre Entrée libre La visite de ce lieu vous permettra de découvrir la vie d’un homme hors du commun essentiellement connu pour sa lutte contre l’esclavage. Dès les premiers instants, grâce à une scénographie élaborée, vous voyagerez avec Victor Schœlcher, des totems extérieurs jusqu’aux supports numériques tactiles à l’intérieur. Laissez-vous guider dans un circuit composé de plus de cent cinquante visuels, d’œuvres originales (livres, manuscrits, journaux), d’objets d’époques et de porcelaines signées de son père Marc, originaire de Fessenheim. Une manière inédite de plonger dans l’histoire du XIXe siècle, période de transformations sociales et politiques profondes, dont certains aspects sont encore bien souvent d’actualité. Espace muséographique Victor Schoelcher, son oeuvre 21, rue de la Libération 68740 Fessenheim Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est 0389486102 http://www.fessenheim.fr/vie-communale/services-communaux/victor-schoelcher-son-oeuvre/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T15:30:00+02:00 – 2023-05-13T16:30:00+02:00

©Commune de Fessenheim

Détails

Catégories d'Évènement:
Fessenheim, Haut-Rhin

Lieu
Espace muséographique Victor Schoelcher, son oeuvre

Adresse
21, rue de la Libération 68740 Fessenheim

Ville
Fessenheim

Departement
Haut-Rhin

