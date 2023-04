Exposition « Dessine moi l’Afrique » de Cartooning for peace Espace muséographique Victor Schoelcher, son oeuvre, 13 mai 2023, Fessenheim.

Exposition « Dessine moi l’Afrique » de Cartooning for peace Samedi 13 mai, 14h00 Espace muséographique Victor Schoelcher, son oeuvre Entrée libre

L’exposition « Dessine-moi l’Afrique » a pour objectif d’inviter à regarder le monde d’un point de vue africain. L’exposition proposée par le collectif « Cartooning for peace » explore douze champs thématiques (démocratie, développement durable, liberté de la presse, place des femmes et des jeunes dans nos sociétés…) en rapport avec la société africaine contemporaine.

Pour chacun d’entre eux, des dessins de presse issus des talents du continent illustrent les difficultés mais aussi les solutions trouvées par les Africains à leurs enjeux politiques, économiques et sociaux. Les œuvres ainsi présentées montrent la vitalité de la liberté d’expression et de l’humour satirique en Afrique, et leur capacité à jeter un regard lucide et plein d’espoir sur un monde qu’ils aspirent à rendre toujours meilleurs.

Espace muséographique Victor Schoelcher, son oeuvre 21, rue de la Libération 68740 Fessenheim Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est 0389486102 http://www.fessenheim.fr/vie-communale/services-communaux/victor-schoelcher-son-oeuvre/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T14:30:00+02:00

©Landalou/Cartooning for peace