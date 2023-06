Découvrez l’ancien rempart gallo-romain de Toulouse Espace muséographique – Institut catholique de Toulouse Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Découvrez l’ancien rempart gallo-romain de Toulouse Espace muséographique – Institut catholique de Toulouse Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse. Découvrez l’ancien rempart gallo-romain de Toulouse Samedi 16 septembre, 14h30 Espace muséographique – Institut catholique de Toulouse Gratuit. Entrée libre. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Institut catholique de Toulouse vous propose de découvrir les remparts gallo-romains mis à jour il y a 90 ans dans ses locaux.

Profitez de l’occasion pour découvrir les collections attenantes et l’exposition d’art contemporain aménagées dans l’espace muséographique de l’institut. Espace muséographique – Institut catholique de Toulouse 31 rue de la fonderie, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 26 85 37 http://www.ict-toulouse.fr En 1933, sous la façade ouest des bâtiments de l’Institut Catholique, une importante section d’un rempart gallo-romain du Bas-Empire datant probablement de la fin du IIIe siècle ap. J.-C. est mise au jour. Dès 1973, M. l’Abbé Baccrabere (décédé en 2007) et une équipe de bénévoles aménagent cet ensemble. Aujourd’hui, un espace muséographique, inauguré le 18 octobre 2010, permet de découvrir l’ensemble de ces collections organisées en sections. Métro Carmes. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 ©ICT Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Espace muséographique - Institut catholique de Toulouse Adresse 31 rue de la fonderie, 31000 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Espace muséographique - Institut catholique de Toulouse Toulouse

Espace muséographique - Institut catholique de Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Découvrez l’ancien rempart gallo-romain de Toulouse Espace muséographique – Institut catholique de Toulouse Toulouse 2023-09-16 was last modified: by Découvrez l’ancien rempart gallo-romain de Toulouse Espace muséographique – Institut catholique de Toulouse Toulouse Espace muséographique - Institut catholique de Toulouse Toulouse 16 septembre 2023