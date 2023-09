Expo collective photographique « SPORTRIMONIAL » Espace muséographique Bernard David Le Diamant, 15 septembre 2023, Le Diamant.

Expo collective photographique « SPORTRIMONIAL » Vendredi 15 septembre, 19h30 Espace muséographique Bernard David entrée vernissage libre

EXPOSITION COLLECTIVE PHOTOGRAPHIQUE « SPORTRIMONIAL »

« entre Sport et Patrimoine naturel et historique »

Dans le cadre des JEP 2023 et Terre de Jeux 2024, la Ville du Diamant a organisé un concours de photos ayant pour thème : « entre Sport et Patrimoine naturel et historique ». 11 candidats ont mis en image un sportif et un élément du patrimoine naturel et historique afin de participer à cette exposition collective » SPORTRIMONIAL ».

Le vendredi 15 Septembre 2023 à partir de 19h30 à l’Espace Muséographique Bernard DAVID, Christophe DURAND, Francine LEMYRE, Jacquier Titouan, Jonathan KLEIN, Kézia VARASSE, Noriko MANGATTALE, Philippine MARIE-CLAIRE, Youri ESPINASSE, Alain URSULET et Lionel FOURNEAUX vous présenteront leurs oeuvres photographiques. L’expo sera visible du 15 au 30 Septembre 2023.

Espace muséographique Bernard David 39, rue Justin-Roc, 97223 Le Diamant Le Diamant 97223 Martinique Martinique 0596 66 07 36 http://www.rocherdudiamant.com

2023-09-15T19:30:00+02:00 – 2023-09-15T22:30:00+02:00

Ville du Diamant