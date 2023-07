Visite commentée Espace muséal des Pompiers Bonneval Catégories d’Évènement: Bonneval

Eure-et-Loir Visite commentée Espace muséal des Pompiers Bonneval, 16 septembre 2023, Bonneval. Visite commentée 16 et 17 septembre Espace muséal des Pompiers 3 euros C’est l’occasion d’aller à la rencontre de ces passionnés bénévoles ou professionnels qui œuvrent au quotidien pour la reconnaissance, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine vivant des sapeurs pompiers d’Eure-et-Loir.

Exposition tout public en famille sur 1300 m².

Rendez-vous sur facebook arsenal pompiers eureliens pour vous donner envie de nous rencontrer. Espace muséal des Pompiers 108 Rue de Chartres 28800 Bonneval Bonneval 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 73 71 01 74 La collection d’objets ayant appartenu depuis deux siècles aux pompiers euréliens est stockée à Bonneval. Depuis 2005 ce sont 1.166 objets qui ont été collectés par les quatorze adhérents de l’Arsenal des pompiers d’Eure-et-Loir. Le plus ancien objet est un casque de sapeur-pompier de Châteaudun. Il date de 1815. parking gratuit tout proche du lieu Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

