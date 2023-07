Visite commentée pour les scolaires Espace muséal des Pompiers Bonneval, 15 septembre 2023, Bonneval.

Visite commentée pour les scolaires Vendredi 15 septembre, 09h00, 14h00 Espace muséal des Pompiers 2 euros

Participation à l’opération » Levez les yeux ! » En partenariat avec le ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse.

Les élèves découvriront le patrimoine des Pompiers d’Eure-et-Loir pour en apprendre l’histoire et les spécificités du métier, en s’éveillant à l’importance de la protection et de la valorisation d’un tel patrimoine.

Espace muséal des Pompiers 108 Rue de Chartres 28800 Bonneval Bonneval 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 73 71 01 74 [{« type »: « phone », « value »: « 0673710174 »}, {« type »: « email », « value »: « arsenalpompiereurelien@gmail.com »}] La collection d’objets ayant appartenu depuis deux siècles aux pompiers euréliens est stockée à Bonneval. Depuis 2005 ce sont 1.166 objets qui ont été collectés par les quatorze adhérents de l’Arsenal des pompiers d’Eure-et-Loir. Le plus ancien objet est un casque de sapeur-pompier de Châteaudun. Il date de 1815. parking gratuit tout proche du lieu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:30:00+02:00

