Une visite incontournable Le Bureau d'Aimé Césaire

Espace muséal Aimé Césaire (ex-hôtel de ville)
Fort-de-France, 16 septembre 2023

LE BUREAU D'AIMÉ CÉSAIRE – UNE VISITE INCONTOURNABLE

Labellisé "Maisons des Illustres" et membre de la "Fédération nationale des maisons d'écrivain & des patrimoines littéraires", le Bureau d'Aimé Césaire rend hommage à l'homme politique, le bâtisseur et le maire de la ville de Fort-de-France durant 56 ans. En juin 2013, le Bureau d'Aimé Césaire devint l'Espace Muséal Aimé Césaire. Un banc, «Bench by the Road» a été offert par la société Toni MORRISON, en hommage à Aimé Césaire.

L'espace muséal se situe au 1ère étage de l'ex hôtel de ville (inscrit partiellement au titre des Monuments historiques*).

Espace muséal Aimé Césaire (ex-hôtel de ville)
Angle des rues République et Victor-Sévère
Fort-de-France 97200
Martinique
05 96 59 61 33

