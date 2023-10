Vide Armoire Espace Murat Cœur de Causse, 5 novembre 2023, Cœur de Causse.

Cœur de Causse,Lot

L’association Gym activ&co propose chaque année un vide-armoire à l’espace Murat, à Labastide-Murat..

2023-11-05 09:30:00 fin : 2023-11-05 16:00:00. .

Espace Murat Labastide-Murat

Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie



The association Gym activ&co proposes each year a garage sale at the space Murat, in Labastide-Murat.

La asociación Gym activ&co propone cada año una venta de garaje en el Espace Murat, en Labastide-Murat.

Der Verein Gym activ&co bietet jedes Jahr einen Flohmarkt im Espace Murat in Labastide-Murat an.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT Labastide-Murat