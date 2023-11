« Un temps de cochon » par la Cie des Oliviers le 12 novembre 2023 à l’Espace Murat – Cœur de Causse Espace Murat Cœur de Causse, 12 novembre 2023, Cœur de Causse.

« Un temps de cochon » par la Cie des Oliviers le 12 novembre 2023 à l’Espace Murat – Cœur de Causse Dimanche 12 novembre, 14h30 Espace Murat

Et si une compagnie théâtrale racontait… travail, fatigue, mal de dos, solitude, sécheresse, regard de la société, formalités administratives… Mais aussi… Nature, animaux, bonheur de nourrir les autres… Solidarité… Plus qu’un métier, l’agriculture c’est une vie…

L’association « Deux mains pour demain » en partenariat avec les Comités territoriaux MSA Midi-Pyrénées Nord du Lot ont décidé de mettre en oeuvre un projet autour de la prévention des risques psychosociaux. L’objectif de cette action est de renforcer les liens sociaux, la solidarité et l’entraide au sein du monde agricole, de sensibiliser les habitants à l’importance de la prévention et du maintien du lien social et de valoriser le travail quotidien des agricultrices et agriculteurs de notre région.

A cet effet, la troupe « En compagnie des oliviers » assurera la représentation d’UN TEMPS DE COCHON le 12 novembre 2023 à 14h30 à l’Espace Murat – Labastide Murat – Coeur de Causse. Cette pièce a été bâtie à partir de témoignages d’agriculteurs, d’agricultrices ayant ou non traversé des difficultés. Ce spectacle est le reflet de leurs expériences.

Cette pièce sera suivie d’un débat où chacun pourra exprimer son ressenti ou son expérience. Venez nombreux.

Tarif entrée : 5 €

Espace Murat 8 grande rue du causse – Labastide Murat – Coeur de Causse Cœur de Causse 46240 Labastide-Murat Lot Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T14:30:00+01:00 – 2023-11-12T17:00:00+01:00

