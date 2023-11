Cet évènement est passé #TousMobilisés Espace multi services Montargis Catégories d’Évènement: Loiret

Montargis #TousMobilisés Espace multi services Montargis, 13 novembre 2023, Montargis. #TousMobilisés 13 novembre – 29 décembre Espace multi services Sur inscription Des événements sont organisés chaque semaine afin de présenter des métiers, des formations, mais aussi pour mettre en place des job dating.

« Tous les formats sont possibles. Du job dating en agence à la visite d’une entreprise, de l’information collective à une session de recrutement et nous permettons autant aux demandeurs d’emploi qu’aux entrepreneurs de choisir leur façon d’intervenir.

La date et les lieux diffèrent selon les actions (Espace multi services , entreprises, pôle emploi…

. Parmis les temps à venir : 1er dec : Job dating au CCAS de Chalette , entre entreprise locales et demandeurs d’emploi des quartiers prioritaires de Chalette, de 09h30 à 12h30.

, entre entreprise locales et demandeurs d’emploi des quartiers prioritaires de Chalette, de 09h30 à 12h30. 15 dec: Les entreprises s’engagent – Focus demandeur d’emploi entreprises : public des quartiers prioritaires de la politique de la ville et allocataires du RSA, à Espace Multi-services de l’Agglomération Montargoise – 26, Rue de la Pontonnerie – 45200 MONTARGIS, 09h30 – 12h00 Porteurs : pôle emploi

Partenaires : structures de l’insertion par l’activité économique, organismes de formation et Entreprises Espace multi services 26, Rue de la Pontonnerie 45200 Montargis Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-13T09:00:00+01:00 – 2023-11-13T17:00:00+01:00

2023-12-29T09:00:00+01:00 – 2023-12-29T17:00:00+01:00 job job dating Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Montargis Autres Lieu Espace multi services Adresse 26, Rue de la Pontonnerie 45200 Montargis Ville Montargis Departement Loiret Lieu Ville Espace multi services Montargis latitude longitude 48.001708;2.722214

Espace multi services Montargis Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montargis/