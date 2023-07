Fête des associations Espace Multi-Activités Saint-Pardoux-Soutiers, 3 septembre 2023, Saint-Pardoux-Soutiers.

Saint-Pardoux-Soutiers,Deux-Sèvres

10h-18h Gratuit

Organisée par la municipalité. Rencontre avec une vingtaine d’associations qui

rayonnent sur la commune. Plusieurs temps de spectacles de BMX freestyle avec

initiations animeront la journée.

Renseignements : 06 79 63 41 85 ou www.stpardouxsoutiers.fr.

2023-09-03 fin : 2023-09-03 18:00:00. EUR.

Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



10 a.m.-6 p.m. Free

Organized by the municipality. Meet some of the twenty or so associations

the commune. Several BMX freestyle shows with initiation

initiations will enliven the day.

Information: 06 79 63 41 85 or www.stpardouxsoutiers.fr

Fiesta de las asociaciones

SAINT-PARDOUX-SOUTIERS

Espacio Multi-Actividades

de 10.00 a 18.00 h Gratuita

Organizada por el ayuntamiento. Conozca la veintena de asociaciones que

la comuna. Varios espectáculos de BMX freestyle con iniciaciones

iniciaciones animarán la jornada.

Información: 06 79 63 41 85 o www.stpardouxsoutiers.fr

Fest der Vereine

SAINT-PARDOUX-SOUTIERS

Espace Multi-Activités (Raum für mehrere Aktivitäten)

10h-18h Kostenlos

Organisiert von der Gemeinde. Treffen mit rund zwanzig Vereinen, die

die auf die Gemeinde ausstrahlen. Mehrere BMX-Freestyle-Shows mit anschließender Party

einführungen werden den Tag beleben.

Informationen: 06 79 63 41 85 oder www.stpardouxsoutiers.fr

Mise à jour le 2023-07-04 par CC Val de Gâtine