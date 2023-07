Marché des Producteurs de Pays – Ambazac Espace Mozaïc Ambazac, 16 août 2023, Ambazac.

Ambazac,Haute-Vienne

Ce marché composé d’une quinzaine d’exposants garantit des produits en direct, du producteur au consommateur, avec en prime la convivialité et l’échange ! Il est facile à repérer grâce à son logo qui en fait un marché unique. Sa charte exige que les produits proviennent directement et exclusivement des producteurs présents garantissant au consommateur qualité fermière de leurs produits locaux et de saison. Une animation viendra égayer cette belle soirée gourmande et festive. Pensez à apporter vos sacs cabas, couverts, assiettes, verres réutilisables et boîtes de conservation. Tables et chaises sont à disposition pour se restaurer..

2023-08-16 fin : 2023-08-16 23:30:00. .

Espace Mozaïc

Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



This market of some 15 exhibitors guarantees direct produce from producer to consumer, with the added bonus of conviviality and exchange! Its unique logo makes it easy to spot. Its charter requires that products come directly and exclusively from the producers present, guaranteeing the consumer the farm-grown quality of their local, seasonal produce. Live entertainment will liven up this festive, gourmet evening. Don’t forget to bring your shopping bags, cutlery, plates, reusable glasses and tins. Tables and chairs are available for refreshments.

Con una quincena de puestos, este mercado garantiza el producto directo del productor al consumidor, con la ventaja añadida de la convivencia y el intercambio Es fácil de reconocer gracias a su logotipo único. Su carta exige que los productos procedan directa y exclusivamente de los productores presentes, lo que garantiza al consumidor la calidad artesanal de sus productos locales y de temporada. La animación amenizará esta velada festiva de comida y bebida. No olvide traer sus bolsas de la compra, cubiertos, platos, vasos reutilizables y latas. Habrá mesas y sillas disponibles para tomar un refrigerio.

Dieser Markt, der aus etwa 15 Ausstellern besteht, garantiert Produkte direkt vom Erzeuger bis zum Verbraucher und bietet darüber hinaus Geselligkeit und Austausch! Er ist dank seines Logos, das ihn zu einem einzigartigen Markt macht, leicht zu erkennen. Seine Charta verlangt, dass die Produkte direkt und ausschließlich von den anwesenden Erzeugern stammen, die dem Verbraucher die bäuerliche Qualität ihrer lokalen und saisonalen Produkte garantieren. Ein Unterhaltungsprogramm wird diesen schönen und festlichen Abend beleben. Denken Sie daran, Ihre Einkaufstaschen, Besteck, Teller, wiederverwendbare Gläser und Vorratsdosen mitzubringen. Tische und Stühle stehen zur Verfügung, um sich zu verpflegen.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Monts du Limousin