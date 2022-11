P’Tea bal folk Espace Mouillères, Lons-le-Saunier (39)

gratuit

organisé par Alonsenfolk Espace Mouillères, Lons-le-Saunier (39) Rue des Mouillères Espace Mouillères, 39000 Lons-le-Saunier, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39216 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Après midi dansant à l’Espace Mouillère de Lons Le Saunier Les musiciens apportent leurs instruments, les danseurs leurs jambes, les autres leurs oreilles… Tout le monde apporte sa bonne humeur, et quelque chose à boire, à manger, à partager. Venez nombreux passer un bon moment avant la fin de l’année. source : événement P’Tea bal folk publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-04T15:00:00+01:00

2022-12-04T19:00:00+01:00

Lieu Espace Mouillères, Lons-le-Saunier (39) Adresse Rue des Mouillères Espace Mouillères, 39000 Lons-le-Saunier, France

