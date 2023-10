Dans le cadre d’Octobre rose : Atelier couture Espace Mosaïque (au Vivier) Dans le cadre d’Octobre rose : Atelier couture Espace Mosaïque (au Vivier), 19 octobre 2023, . Dans le cadre d’Octobre rose : Atelier couture Jeudi 19 octobre, 02h00 Espace Mosaïque (au Vivier) L’Espace Mosaïque se mobilise avec l’association Lovely Solidarity pour confectionner des Lovelybags (petits sacs pour les femmes ayant subi une chirurgie).

N’hésitez pas à nous rejoindre ! Espace Mosaïque (au Vivier) Espace Mosaïque (au Vivier), Cugnaux Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Espace Mosaïque (au Vivier)
Adresse Espace Mosaïque (au Vivier), Cugnaux

