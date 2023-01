Notre planète, Notre avenir Espace Mosaïk Pomeys Catégories d’Évènement: Pomeys

Notre planète, Notre avenir Espace Mosaïk, 7 janvier 2023, Pomeys. Notre planète, Notre avenir 7 janvier – 17 février Espace Mosaïk

Entrée libre et gratuite

Exposition : Pendant 6 mois, 20 jeunes d’Auvergne Rhône-Alpes et d’Afrique de l’Ouest ont échangé leurs expériences du changement climatique et leurs visions de l’avenir qui les attend. Espace Mosaïk 500 rue du Tilleul 69590 Pomeys Pomeys 69590 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

