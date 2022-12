Soirée jeux de société par la Ludothèque des Monts du Lyonnais Espace Mosaïk Pomeys Catégories d’évènement: Pomeys

Rhône

Soirée jeux de société par la Ludothèque des Monts du Lyonnais Espace Mosaïk, 6 janvier 2023, Pomeys. Soirée jeux de société par la Ludothèque des Monts du Lyonnais Vendredi 6 janvier 2023, 20h00 Espace Mosaïk

entrée libre et gratuite

découverte de nouveaux jeux, parties endiablées, stratégies, … tout pour passer une bonne soirée ! Espace Mosaïk 500 rue du Tilleul 69590 Pomeys Pomeys 69590 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-06T20:00:00+01:00

2023-01-06T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Pomeys, Rhône Autres Lieu Espace Mosaïk Adresse 500 rue du Tilleul 69590 Pomeys Ville Pomeys Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Espace Mosaïk Pomeys Departement Rhône

Espace Mosaïk Pomeys Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pomeys/

Soirée jeux de société par la Ludothèque des Monts du Lyonnais Espace Mosaïk 2023-01-06 was last modified: by Soirée jeux de société par la Ludothèque des Monts du Lyonnais Espace Mosaïk Espace Mosaïk 6 janvier 2023 Espace Mosaïk Pomeys Pomeys

Pomeys Rhône