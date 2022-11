Boîtes solidaires Espace Mosaïk Pomeys Catégories d’évènement: Pomeys

Rhône

Boîtes solidaires Espace Mosaïk, 10 décembre 2022, Pomeys. Boîtes solidaires 10 – 21 décembre Espace Mosaïk Chacun peut faire un petit geste, en confectionnant une boîte cadeau qui sera ensuite distribuée aux personnes qui en ont le plus besoin. Espace Mosaïk 500 rue du Tilleul 69590 Pomeys Pomeys 69590 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Venez apporter un peu de chaleur humaine et de solidarité en confectionnant vos boîtes solidaires pour des enfants, femmes et hommes de tous âges qui seront redistribuées dès le 22 décembre par les bénévoles des Restos du Coeur de St Symphorien sur Coise.

Merci ! Ouverture de la bibliothèque :

Mercredi 15h-18h

Vendredi 16h30-18h30

Samedi 10h-12h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T10:00:00+01:00

2022-12-21T18:00:00+01:00

