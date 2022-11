soirée jeux OPLA (en présence des créateurs de KOSMOPOLIT Espace Mosaïk Pomeys Catégories d’évènement: Pomeys

soirée jeux OPLA (en présence des créateurs de KOSMOPOLIT
Vendredi 9 décembre, 19h00
Espace Mosaïk

entrée libre et gratuite

soirée jeux de société avec Pierre et les créateurs du jeu KOSMOPOLIT Julien, Florent et Stéphane qui nous feront la joie d’animer la soirée en nous présentant l’extension « deuxième service »… Espace Mosaïk 500 rue du Tilleul 69590 Pomeys Pomeys 69590 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes **Soirée Evènement **

vous pouvez venir seul, entre amis, en famille, un moment, une heure, 2 heures ou plus, pour découvrir ou redécouvrir les jeux OPLA et même vous faire dédicacer vos jeux !!

