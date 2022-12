Conférence « les ados et les réseaux sociaux » Espace Mosaïk Pomeys Catégories d’évènement: Pomeys

Rhône

Conférence « les ados et les réseaux sociaux » Espace Mosaïk, 2 décembre 2022, Pomeys. Conférence « les ados et les réseaux sociaux » Vendredi 2 décembre, 18h45 Espace Mosaïk

Entrée libre et gratuite, sur inscription

Venez découvrir les différents réseaux sociaux sur lesquels vos ados sont présents et échanger avec d’autres parents. Espace Mosaïk 500 rue du Tilleul 69590 Pomeys Pomeys 69590 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T18:45:00+01:00

2022-12-02T20:45:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Pomeys, Rhône Autres Lieu Espace Mosaïk Adresse 500 rue du Tilleul 69590 Pomeys Ville Pomeys Age minimum 25 Age maximum 99 lieuville Espace Mosaïk Pomeys Departement Rhône

Espace Mosaïk Pomeys Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pomeys/

Conférence « les ados et les réseaux sociaux » Espace Mosaïk 2022-12-02 was last modified: by Conférence « les ados et les réseaux sociaux » Espace Mosaïk Espace Mosaïk 2 décembre 2022 Espace Mosaïk Pomeys Pomeys

Pomeys Rhône