Impro !! Espace Mosaïk Pomeys Catégories d’évènement: Pomeys

Rhône

Impro !! Espace Mosaïk, 5 novembre 2022, Pomeys. Impro !! Samedi 5 novembre, 19h30 Espace Mosaïk

Prix libre, sur inscription de préférence

1h de rires et de rebondissements, avec la troupe des Brasseuses de vent, sur de l’impro évidemment !! Espace Mosaïk 500 rue du Tilleul 69590 Pomeys Pomeys 69590 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 2ème saison pour la troupe des Brasseuses de vent à l’Espace Mosaïk.

5 comédiens, pendant 1 h, dans différentes situations, pour une bonne ambiance euphorique de début de soirée !!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-05T19:30:00+01:00

2022-11-05T20:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Pomeys, Rhône Autres Lieu Espace Mosaïk Adresse 500 rue du Tilleul 69590 Pomeys Ville Pomeys Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Espace Mosaïk Pomeys Departement Rhône

Espace Mosaïk Pomeys Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pomeys/

Impro !! Espace Mosaïk 2022-11-05 was last modified: by Impro !! Espace Mosaïk Espace Mosaïk 5 novembre 2022 Espace Mosaïk Pomeys Pomeys

Pomeys Rhône