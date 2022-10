L’heure du conte Espace Mosaïk Pomeys Catégories d’évènement: Pomeys

Rhône

L’heure du conte Espace Mosaïk, 28 octobre 2022, Pomeys. L’heure du conte Vendredi 28 octobre, 17h00 Espace Mosaïk

entrée libre et gratuite

un moment rien que pour les enfants autour de Pierre qui leur contera des petites histoires Espace Mosaïk 500 rue du Tilleul 69590 Pomeys Pomeys 69590 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-28T17:00:00+02:00

2022-10-28T17:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Pomeys, Rhône Autres Lieu Espace Mosaïk Adresse 500 rue du Tilleul 69590 Pomeys Ville Pomeys Age maximum 99 lieuville Espace Mosaïk Pomeys Departement Rhône

Espace Mosaïk Pomeys Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pomeys/

L’heure du conte Espace Mosaïk 2022-10-28 was last modified: by L’heure du conte Espace Mosaïk Espace Mosaïk 28 octobre 2022 Espace Mosaïk Pomeys Pomeys

Pomeys Rhône