Concert ESPACE MONZIERE, 26 février 2023, Bellerive-sur-Allier. Concert Dimanche 26 février, 16h00 ESPACE MONZIERE 120 ans d’harmonie de la société musicale de Bellerive sur Allier. Concert d’ouverture des festivités.

Le Cor des Alpes sera mis à l’honneur et les manifestations de l’année relatives à cet évènement vous seront dévoilées. ESPACE MONZIERE RUE DU LERY , 03700 Bellerive-sur-Allier Bellerive-sur-Allier Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-26T15:00:00+00:00 – 2023-02-26T17:00:00+00:00

