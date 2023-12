Concert-bal folk Tralala Lovers Espace Monts d’Or, Champagne-au-Mont-d’Or (69), 13 janvier 2024 19:30, .

Concert-bal folk Tralala Lovers Samedi 13 janvier 2024, 20h30 Espace Monts d’Or, Champagne-au-Mont-d’Or (69) 12 € / 10 € / gratuit – 11 ans

Les Tralala Lovers insufflent une énergie détonante dans la grande galerie des musiques traditionnelles à danser.

Vincent Gaffet et Diego Meymarian, multi-instrumentistes, proposent un bal euphorisant mêlant créations originales et réinterprétation inventive du répertoire populaire. Les deux musiciens passent joyeusement de l’accordéon au tambourin pour nous emmener dans un univers pop et acoustique, avec des paroles malicieuses sur des airs entraînants, de scottish en polka, de valse en branle de Noirmoutier. Le duo partage son appétit pour les harmonies vocales, les trouvailles sonores, la poésie rythmée et dansante de la langue française. Un registre de mots chantants enrichi de sonorités plus exotiques comme l’italien, le suédois ou le rom.

Un bal qui se danse autant qu’il s’écoute et se regarde !

Le bal sera précédé d’une initiation dès 19h, et une petite restauration vous sera proposée par la buvette du Comité des Fêtes.

Réservation en ligne https://mairiedechampagne.mapado.com/

source : événement Concert-bal folk Tralala Lovers publié sur AgendaTrad

Espace Monts d’Or, Champagne-au-Mont-d’Or (69) 15, Chemin des Anciennes Vignes

Espace Monts d’Or, 69410 Champagne-au-Mont-d’Or, France [{« link »: « https://mairiedechampagne.mapado.com/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46966 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T20:30:00+01:00 – 2024-01-14T00:30:00+01:00

2024-01-13T20:30:00+01:00 – 2024-01-14T00:30:00+01:00

baltrad balfolk