Événement-Bal folk avec La Machine Espace Monts d’Or, Champagne-au-Mont-d’Or (69)

Événement-Bal folk avec La Machine Espace Monts d’Or, Champagne-au-Mont-d’Or (69), 7 janvier 2023, . Événement-Bal folk avec La Machine Samedi 7 janvier 2023, 20h00 Espace Monts d’Or, Champagne-au-Mont-d’Or (69)

12

avec La Machine Espace Monts d’Or, Champagne-au-Mont-d’Or (69) 15, Chemin des Anciennes Vignes Espace Monts d’Or, 69410 Champagne-au-Mont-d’Or, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39627 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Pour son second bal folk, la commune de Champagne frappe fort en vous offrant La Machine, après un premier bal très remarqué qui avait permis de danser sur les rythmes sublimes du Bargainatt. Pébiscité partout en France, et au-delà, le groupe La Machine est un phénomène dans le milieu de la musique traditionnelle. Ces quatre-là parviennent à vous mettre en mouvement instantanément en vous donnant la sensation d’être à la fois les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Vous allez vibrer sur le bal proposé par ce quartet qui vous envoûtera littéralement au son de la vielle et de la cornemuse, grâce à une ambiance chaloupée et rythmée ! C’est l’évènement de la rentrée à ne rater sous aucun prétexte. Réservation hautement conseillée. Billetterie sur place à partir de 19h30 et jusque 20h10 maximum. Reservable en ligne mais plus cher qu’en mairie. Informations disponibles par téléphone auprès de la Mairie (numéro sur le site de la commune) source : événement Événement-Bal folk avec La Machine publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-07T20:00:00+01:00

2023-01-08T00:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Espace Monts d'Or, Champagne-au-Mont-d'Or (69) Adresse 15, Chemin des Anciennes Vignes Espace Monts d'Or, 69410 Champagne-au-Mont-d'Or, France Age maximum 110 lieuville Espace Monts d'Or, Champagne-au-Mont-d'Or (69)

Espace Monts d'Or, Champagne-au-Mont-d'Or (69) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//