Danse contemporaine avec Aurore Vincenti et l’atelier chorégraphique du Carroi autour du Street art à La Flèche Espace Montréal La Flèche Catégories d’Évènement: La Flèche

Sarthe Danse contemporaine avec Aurore Vincenti et l’atelier chorégraphique du Carroi autour du Street art à La Flèche Espace Montréal La Flèche, 16 septembre 2023, La Flèche. Danse contemporaine avec Aurore Vincenti et l’atelier chorégraphique du Carroi autour du Street art à La Flèche Samedi 16 septembre, 14h30, 16h00 Espace Montréal « Une femme assise… »

Cette année, nous avons travaillé sur le thème de la « Rencontre » : rencontre avec soi, les autres, l’espace, la musique, la poésie et notamment des textes de Christian Bobin (en hommage à sa disparition le 23 novembre 2022). Le titre, en lien avec des textes poétiques, est inspiré du livre de Guillaume Apollinaire « La femme assise » , merveilleux bric à brac, plein de vie, d’histoires qui se mêlent, de personnages incroyables, de rencontres incongrues, écrit à une époque où le monde venait de traverser le premier effroi mondial. Aurore Vincenti Espace Montréal boulevard de Montréal 72200 La Flèche La Flèche 72200 Sainte-Colombe Sarthe Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 Aurore Vincenti Détails Catégories d’Évènement: La Flèche, Sarthe Autres Lieu Espace Montréal Adresse boulevard de Montréal 72200 La Flèche Ville La Flèche Departement Sarthe Lieu Ville Espace Montréal La Flèche

Espace Montréal La Flèche Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la fleche/