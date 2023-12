SANDRINE ALEXI « FLINGUE L’ACTU » Espace Montluc Saint-Étienne-de-Montluc, 15 mars 2024, Saint-Étienne-de-Montluc.

Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique

Début : 2024-03-15 20:30:00

SANDRINE ALEXI FLINGUE L’ACTU

Tout public / Humour, imitation

A l’heure de la parité, Sandrine Alexi va encore plus loin, elle nous propose un spectacle 100% féminin. L’imitatrice aux 100 voix flingue l’actualité avec l’impertinence et l’insolence qu’on lui connaît. Au travers des voix mais aussi des manies et des expressions de nos femmes politiques, chanteuses, journalistes, animatrices, actrices, Sandrine Alexi, entourée d’une nouvelle équipe d’auteurs va, dans ce nouveau spectacle, faire un tour de l’actu sans concession.

A l’époque du politiquement correct, venez rire le temps d’une soirée avec Sandrine Alexi qui, avec tendresse, n’épargnera rien ni personne !

Tarifs : Prévente 19€ (jusqu’au 08/03), Sur place : 21€ (Réduit 19€)

Billets à retirer auprès de la bibliothèque de St Étienne de Montluc

Espace Montluc Rue de la Guilletière

Saint-Étienne-de-Montluc 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire



