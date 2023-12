LES 50 Espace Montluc Saint-Étienne-de-Montluc, 19 janvier 2024, Saint-Étienne-de-Montluc.

Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:00:00

fin : 2024-01-19

.

LES 50

Théâtre d’ici ou d’ailleurs / Tout public

Tout le monde connaît la lettre de Guy Môquet, mais très peu connaissent l’histoire des 50 otages. Ce qui s’est réellement passé, dans quelles circonstances, qui étaient ces otages, d’où venaient-ils, pourquoi ont-ils été choisis par le gouvernement de Vichy en 1941?

Cette pièce de théâtre nous replonge dans la vie des 50 otages, tout en voyageant joyeusement dans le temps et dans les lieux. Le chant et la musique s’invitent librement au voyage dans un parti pris poétique très vivant. L’histoire de ces résistants hommes et femmes nous émeut, nous bouleverse. Subissant la période très noire du nazisme, ces 48 fusillés n’ont pas baissé les bras. Ils aimaient la VIE.

Tarif : Prévente 8€ / Sur place 10€ (plein), 8€ (réduit)

Billets à retirer auprès de la bibliothèque de St Étienne de Montluc

.

Espace Montluc Rue de la Guilletière

Saint-Étienne-de-Montluc 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire



