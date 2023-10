Soirée caritative Mille et une nuits Espace Montission, Saint-Jean-le-Blanc Saint-Jean-le-Blanc Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-le-Blanc Soirée caritative Mille et une nuits Espace Montission, Saint-Jean-le-Blanc Saint-Jean-le-Blanc, 14 octobre 2023, Saint-Jean-le-Blanc. Soirée caritative Mille et une nuits Samedi 14 octobre, 20h00 Espace Montission, Saint-Jean-le-Blanc Sur réservation L’association Des rêves pour Yanis a le plaisir de vous convier le samedi 14 octobre à 20h, à une soirée caritative sur le thème des Mille et une nuits. Lors de cette réception festive, nous aurons l’honneur de compter parmi nous DJ Younes, la compagnie Diwan Danses d’Orient, le groupe Occimor et le traiteur Mohamed pour le repas aux saveurs orientales. Nous vous proposons de déguster une salade composée, un poulet aux citrons et olives, des pâtisseries orientales accompagnées d’un thé à la menthe. Des dessins au henné seront proposés sur participation libre.

