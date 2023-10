La boum des enfants Espace Montission, Saint-Jean-le-Blanc Saint-Jean-le-Blanc Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-le-Blanc La boum des enfants Espace Montission, Saint-Jean-le-Blanc Saint-Jean-le-Blanc, 14 octobre 2023, Saint-Jean-le-Blanc. La boum des enfants Samedi 14 octobre, 14h00 Espace Montission, Saint-Jean-le-Blanc Entrée 5 € – 4 € en pré-vente Ne manquez pas la boum des enfants, le samedi 14 octobre, de 14h à 17h, à la salle Montission de Saint-Jean-le-Blanc DJ Younes mettra le feu au dance floor pour les enfants en présence de leurs parents. Les supers-héros de Génération Multivers participeront à la fête en invités d’honneur ! Sans oublier les nombreuses animations : le petit carroussel Manège Peloche, des jeux géants en bois, un concours de dessins « Dessine moi le handicap »… Maquillage des enfants (2 €) – Boissons et gâteaux sur place à prix doux Entrée : 5 € 4 € en pré-vente (lien) Nous vous attendons nombreux ! Espace Montission, Saint-Jean-le-Blanc 150 Avenue Jacques, Saint-Jean-le-Blanc Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/des-reves-pour-yanis/evenements/boum-pour-les-enfants »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

