Festival Schoralia 2023 6 – 9 juin Espace Montission – Saint Jean Le Blanc 10 euros la place / 6 euros pour les scolaires.

Le Festival des rencontres chorales et orchestres organisé par l’association Schoralia est de retour du mardi 06 juin au vendredi 09 juin 2022 à Saint Jean Le blanc. Plusieurs établissements scolaires d’Orléans et de sa métropole sont ravis de vous présenter leur nouveau spectacle « l’histoire de la vie ». Plus de 1500 élèves vont se produire tour à tour sur scène et interpréter un repertoire musical complété par quelques scènes théatrales. Ce spectacle plaira aux petits comme aux grands. Alors n’hésitez pas, venez jeter une oreille!!

Mardi 06 Juin – 2 séances 19h00 et 21h00

Mercredi 07 Juin – 1 concert Orchestre

Jeudi 08 Juin – 2 séances 19h00 et 21h00

Vendredi 09 Juin – 2 séance 19h00 et 21h00

Espace Montission – Saint Jean Le Blanc 150 Av. Jacques Douffiagues, 45650 Saint-Jean-le-Blanc Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire

