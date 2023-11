Le ravissement d’Adèle Espace Montission Saint-Jean-le-Blanc, 19 janvier 2024, Saint-Jean-le-Blanc.

Le ravissement d’Adèle Vendredi 19 janvier 2024, 20h30 Espace Montission Plein tarif : 14€ / Tarif solidaire : 10€

Par la compagnie du Grand Souk.

Spectacle participatif avec des artistes professionnels et des artistes débutants et amateurs

Adèle, 16 ans, a disparu de son petit village de France : fugue ou rapt ? Tout le monde suspecte tout le monde. Naissent alors ragots et rumeurs… et la tentation d’une justice expéditive.

Ici, l’enquête sur la disparition d’Adèle est surtout prétexte à dépeindre des com-portements à la fois terriblement sombres – par tout ce que l’humanité peut avoir de petit, de faible, de lâche et à la fois de terriblement drôle, par la truculence et la folie des personnages de Rémi de Vos.

Espace Montission 150 avenue Jacques Douffiagues Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-19T20:30:00+01:00 – 2024-01-19T22:00:00+01:00

2024-01-19T20:30:00+01:00 – 2024-01-19T22:00:00+01:00

saint jean le blanc st jean le blanc