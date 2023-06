Les Échappées à Vélo – De Montission au Parc de Loire Espace Montission Saint-Jean-le-Blanc, 18 juin 2023, Saint-Jean-le-Blanc.

Les Échappées à Vélo – De Montission au Parc de Loire Dimanche 18 juin, 09h00 Espace Montission Gratuit

Venez découvrir le patrimoine culturel et sportif de Saint-Jean-le-Blanc au fil des pistes cyclables de la Ville et de l’itinéraire de la Loire à Vélo, dans cette promenade familiale, gratuite et accessible à tous.

De l’Espace Montission au Château de Saint-Jean-le-Blanc et du Village Sportif au Parc de Loire, petits et grands pourront profiter d’une grande variété de paysages au cours de cette randonnée de 23 km. À mi-chemin, un ravitaillement vous sera offert dans le parc du Château, où se tiendront différentes animations dans le cadre de la Route de la Rose en Fête.

Inscription sur place le jour même, entre 9h et 11h à l’Espace Montission

Pré-réservez un vélo auprès de notre partenaire Wheel Free sur https://wheelfree-bike.fr/

Pensez à faire vérifier votre vélo en amont

Espace Montission 150 avenue Jacques Douffiagues Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire

Ville de Saint-Jean-le-Blanc