Michel Pastre au saxophone, César Pastre à l orgue, Dany Doriz au vibraphone, Didier Dorise à la batterie Deux énormes musiciens et leurs fils, aussi jeunes que talentueux !

Dany Doriz, vibraphoniste, émule de Lionel Hampton, patron du Caveau de la Huchette à Paris, joue sur le propre vibraphone que Lionel Hampton lui a légué lors de sa dernière venue en Europe et Michel Pastre (émule d’ Illinois Jacquet) jouent en osmose musicale. Un régal pour tous les amateurs de swing. César Pastre, à l ‘orgue où il excelle, et Didier Dorise à la batterie apportent le liant nécessaire et permettent à nos deux virtuoses de délivrer des solos inventifs et swinguant… A déguster sans modération !

2023-06-11T17:00:00+02:00

2023-06-11T19:00:00+02:00

