Saint-Jean-le-Blanc

La journée de la parentalité ! Espace Montission, 3 décembre 2022, Saint-Jean-le-Blanc. La journée de la parentalité ! Samedi 3 décembre, 10h00 Espace Montission

Entrée libre et gratuite

Une journée pour petits et grands ! Animations, escape game et escape box, un moment sous le signe de la détente et de la prévention… handicap moteur mi Espace Montission 150 avenue Jacques Douffiagues Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire NOMBREUSES ANIMATIONS

Accès libre de 10h à 17h ESCAPE GAME MOBILE – La Caravelle

Séances : 10h – 11h – 13h – 14h – 15h – 16h

Infiltrez le navire du Capitaine pendant son absence et tentez de dérober son trésor ! Une aventure palpitante avec votre équipage dans un décor qui vous replongera dans vos rêves d’enfant !

A partir de 7 ans (accompagné d’un adulte)

2 à 5 pirates – 45 min / Niveau adaptable PRÉVENTION – Les dangers de l’eau

Séances : 10h – 11h – 14h – 15h

A la maison et à l’extérieur ainsi que les gestes de premier secours. ESCAPE BOX – La mystérieuse malle du Capitaine

Séances : 11h – 14h

Pour protéger l’émeraude sacrée qui le rend immortel, le Capitaine a construit une malle bien mystérieuse. Saurez-vous en déjouer les pièges avant qu’il ne vous retrouve ?

A partir de 10 ans (accompagné d’un adulte)

2 à 6 pirates – 1 à 2 h / Niveau adaptable

