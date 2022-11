Viper Club 4 Espace Montission à Saint Jean le Blanc, 19 mars 2023, Saint-Jean-le-Blanc.

Viper Club 4 Dimanche 19 mars 2023, 17h00 Espace Montission à Saint Jean le Blanc

Prix des places: 10€ (-12 ans) 17€ (réduit) et 20€ Billetterie en ligne sécurisée: https://www.billetweb.fr/ken-peplowski En vente à l’Office du Tourisme d’Orléans

Espace Montission à Saint Jean le Blanc Avenue Jacques Douffiagues Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire

Tcha Limberger (violon chant)

Jérôme Etcheberry (trompette)

Dave Kelbie (guitare)

Sébastien Girardot (contrebasse)

Les musiciens qui composent ce quartet international, un Français, un Belge, un Écossais et un Australien, sont reconnus comme des références de leurs instruments partout en Europe.

Tcha Limberger (lui aussi déjà venu à Montission comme ses collègues mais dans des formations et sur des répertoires différents) est reconnu au niveau mondial pour ses improvisations et sont chant à la fois puissant et swinguant. Il partage la « front line » avec Jérôme Etcheberry qui est sans doute le trompettiste européen le plus exaltant dans le style Louis Armstrong et apporte toute son énergie, son timing et sa sonorité hors pair.

Enfin la rythmique habituelle de Tcha (la Rolls des rythmiques d’après lui) complète ce cercle musical avec sa flexibilité et la wariété de son swing.



