Les Rencontres des artisans d’art Espace Montaut, 1 avril 2023, Bayonne. Les Rencontres des artisans d’art 1 et 2 avril Espace Montaut Exposition, démonstration et vente.

Seize artisans d’art bayonnais présentent leurs métiers et leurs réalisations au cœur du Grand Bayonne.

Entrée libre et gratuite.

Tout public.

Samedi et dimanche , ouverture continue de 11h à 18h. Liza Bergara

Makhilas Anciart Bergara

Sculpure sur bois, makhila Céline Chemin

Céramiste Soazig Bourbon

La Petite Françoise

Bijoutière Amandine Buzian

L’art de l’espadrille

Fabricante d’objets en textile Christophe Domingo

Krea’k

Fabricant de luminaire Tassa Duhau

Un Dimanche à la Campagne

Céramiste Fanny Laure Ghillebaert

FannyLaure

Ebéniste, marqueteure de bois et de paille Aurélie Laugel

Erreka Ttipia

Couturière Marie-Aurore Leclerc

Août en Hiver

Bijoutière Valentine Le Sec’h

Couturière (robes de mariée) Jean Matiuzzo

Chez Jean

Cordonnier Maud Mercier

Truc en cuir

Maroquinière Monika Mittermeyer

Materna Création

Bijoutière, joaillère Freddy Tresallet

Atelier Tresallet

Lunetier Erro

Maroquinier Marion Mouches

Création objets textile Gravure ornementale sur métal / DÉMONSTRATION

→ Dimanche 2 avril, de 14h à 18h

Liza Bergara représente la septième génération au sein de sa famille à se consacrer aux makhilas. Sous vos yeux, elle réalise des gravures ornementales sur métal destinées aux pommeaux. Elle échangera avec plaisir sur son parcours et les techniques. Le makhila Ainciart Bergara a été inscrit à l’inventaire des Métiers d’Art Rares au titre de la convention pour la conservation du Patrimoine Culturel Immatériel.

Gratuit, sans réservation.

R.-V. : Espace Montaut, place Boeswillwald. Retrouvez toute la programmation des Journées Européennes des Métiers d’Art de la Ville de Bayonne : https://www.bayonne.fr/ Espace Montaut Place Emile Boeswillwald Bayonne 64100 Grand Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bayonneshopping.com »}] [{« link »: « https://www.bayonne.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 exposition démonstration Erro Maroquinier

