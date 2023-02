Minibal folk animé par Les Chauffe-Pieds Espace Mont Gerbassou,salle Beaubourg, Ambazac (87)

avec Les Chauffe-Pieds Espace Mont Gerbassou,salle Beaubourg, Ambazac (87) 1, Rue Anna Beillot Espace Mont Gerbassou,salle Beaubourg, 87240 Ambazac, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40866 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Minibal folk animé par l’atelier de musiques traditionnelles les Chauffe-pieds à 20h Entrée gratuite et ouverte au public.Contribution souhaitée: amener patisserie salée ou sucrée ou boisson qui seront partageés lors du buffet convivial de fin de soirée.Contacts: 0630262049 ou 0645456895 source : événement Minibal folk animé par Les Chauffe-Pieds publié sur AgendaTrad

