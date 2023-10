Spectacle de Noël – Le cadeau de Frida Espace Mont Gerbassou Ambazac, 20 décembre 2023, Ambazac.

Ambazac,Haute-Vienne

Spectacle à partir de contes traditionnels, avec clown et marionnettes pour le jeune public à partir de 3 ans. Réservation obligatoire..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 18:00:00. EUR.

Espace Mont Gerbassou

Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



A show based on traditional tales, with clowns and puppets for young audiences aged 3 and up. Reservations required.

Espectáculo basado en cuentos tradicionales, con payasos y marionetas, para público infantil a partir de 3 años. Imprescindible reservar.

Aufführung aus traditionellen Märchen, mit Clown und Marionetten für ein junges Publikum ab 3 Jahren. Reservierung erforderlich.

