Atelier « L’art est un jeu d’enfant »- créer ton arbre Espace Monet Rollinat Fresselines, 3 novembre 2023, Fresselines.

Fresselines,Creuse

L’automne est là ! L’automne est là ! Les feuilles qui tombent… et nous inspirent ! Un atelier avec de la peinture, du collage et des feuilles fraîchement ramassées.

Inscriptions obligatoires 24h à l’avance. Tarif 5.80€.

2023-11-03 fin : 2023-11-03 12:00:00. EUR.

Espace Monet Rollinat

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Autumn is here! Autumn is here! Leaves falling… and inspiring us! A workshop with paint, collage and freshly picked leaves.

Registration required 24 hours in advance. Price 5.80?

El otoño ya está aquí ¡El otoño ya está aquí! Las hojas caen… ¡y nos inspiran! Un taller con pintura, collage y hojas recién recogidas.

Inscripción previa con 24 horas de antelación. Precio 5,80?

Der Herbst ist da! Der Herbst ist da! Die fallenden Blätter … und inspirieren uns! Ein Workshop mit Farbe, Collage und frisch gesammelten Blättern.

Anmeldung 24 Stunden im Voraus erforderlich. Preis 5.80?

