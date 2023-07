Atelier avec Vincent Peironne Espace Monet Rollinat Fresselines Catégories d’Évènement: Creuse

Fresselines Atelier avec Vincent Peironne Espace Monet Rollinat Fresselines, 28 octobre 2023, Fresselines. Fresselines,Creuse Atelier avec Vincent Peironne / samedi 28 octobre

Dessin en extérieur.

Rens 05 55 89 27 73. Tarif 15€.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

Espace Monet Rollinat

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Workshop with Vincent Peironne / Saturday, October 28

Outdoor drawing.

Rens 05 55 89 27 73. Price 15? Taller con Vincent Peironne / Sábado 28 de octubre

Dibujo al aire libre.

Contacto 05 55 89 27 73. Precio 15? Workshop mit Vincent Peironne / Samstag, 28.10

Zeichnen im Freien.

