Atelier « L’art est un jeu d’enfant »- créer ton totem Espace Monet Rollinat Fresselines, 27 octobre 2023, Fresselines.

Fresselines,Creuse

L’automne est là ! Un atelier créatif autour de son prénom sous forme d’un totem : écriture, dessin et peinture seront de la partie !

Inscriptions obligatoires 24h à l’avance. Tarif 5.80€.

2023-10-27 fin : 2023-10-27 16:00:00. EUR.

Espace Monet Rollinat

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Autumn is here! A creative workshop based on your first name in the form of a totem pole: writing, drawing and painting are all on the agenda!

Registration required 24 hours in advance. Price 5.80?

¡El otoño ya está aquí! Un taller creativo en torno a tu nombre de pila en forma de tótem: ¡escribir, dibujar y pintar será parte de la diversión!

Inscríbete con 24 horas de antelación. Precio 5,80?

Der Herbst ist da! Ein kreativer Workshop rund um den eigenen Vornamen in Form eines Totems: Schreiben, Zeichnen und Malen sind mit von der Partie!

Anmeldungen sind 24 Stunden im Voraus erforderlich. Preis 5.80?

Mise à jour le 2023-02-28 par OT Pays Dunois