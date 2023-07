Carte Blanche « Entre quatre yeux » I Vincent PEIRONE Espace Monet Rollinat Fresselines, 1 octobre 2023, Fresselines.

Fresselines,Creuse

L’objet de cette exposition repose sur un voyage. Un voyage d’amour. Quatre yeux grands ouverts, fuyant le tumulte et les distractions de la ville, à la recherche du beau et du bien. Dans la vie tout se joue au premier regard. Une branche d’arbre, un homme, une atmosphère, un moment de vie : pour Vincent, tout cela est indescriptible, inexplicable autrement que sur du papier. Pour interpréter ce paysage, l’artiste joue sur la force du mouvement aussi imperceptible soit-il, les formes qui traduisent l’adaptation à l’environnement, les couleurs intenses, leur contraste et complémentarité. Il a fallu apprendre la chose en apparence la plus simple du monde : observer, afin de jouir de tout ce qui nous entoure, en particulier les nombreux cadeaux de la nature. Elle façonne ses paysages et ses points de vue. On n’a plus qu’à la contempler, jouer avec.

Rens 05 55 89 27 73.

2023-10-01 fin : 2023-10-01 18:00:00. EUR.

Espace Monet Rollinat

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine



This exhibition is about a journey. A journey of love. Four eyes wide open, fleeing the hustle and bustle and distractions of the city, in search of the beautiful and the good. In life, everything happens at first sight. A tree branch, a man, an atmosphere, a moment in life: for Vincent, it’s all indescribable, inexplicable other than on paper. To interpret this landscape, the artist plays on the strength of movement, however imperceptible it may be, shapes that convey adaptation to the environment, intense colors, their contrasts and complementarity. We had to learn the seemingly simplest thing in the world: to observe, in order to enjoy all that surrounds us, especially the many gifts of nature. She shapes her landscapes and vistas. All we have to do is contemplate and play with it.

Esta exposición trata de un viaje. Un viaje de amor. Cuatro ojos bien abiertos, huyendo del ajetreo y las distracciones de la ciudad, en busca de lo bello y lo bueno. En la vida, todo sucede a primera vista. Una rama de árbol, un hombre, un ambiente, un momento de la vida: para Vincent, todo es indescriptible, inexplicable si no es sobre el papel. Para interpretar este paisaje, el artista juega con la fuerza del movimiento, por imperceptible que sea, las formas que transmiten adaptación al entorno, los colores intensos, sus contrastes y complementariedad. Tuvimos que aprender la cosa aparentemente más sencilla del mundo: observar, para disfrutar de todo lo que nos rodea, especialmente de los numerosos dones de la naturaleza. Ella da forma a sus paisajes y a sus vistas. Sólo hay que contemplarla y jugar con ella.

Der Gegenstand dieser Ausstellung beruht auf einer Reise. Eine Reise der Liebe. Vier weit geöffnete Augen, die vor dem Trubel und den Ablenkungen der Stadt fliehen, auf der Suche nach dem Schönen und Guten. Im Leben entscheidet sich alles auf den ersten Blick. Ein Ast, ein Mensch, eine Atmosphäre, ein Moment des Lebens: Für Vincent ist all das unbeschreiblich, unerklärlich und nur auf Papier zu sehen. Um diese Landschaft zu interpretieren, spielt der Künstler mit der Kraft der Bewegung, so unmerklich sie auch sein mag, mit den Formen, die die Anpassung an die Umgebung zum Ausdruck bringen, mit den intensiven Farben, ihrem Kontrast und ihrer Komplementarität. Man musste die scheinbar einfachste Sache der Welt lernen: beobachten, um alles um uns herum zu genießen, insbesondere die vielen Geschenke der Natur. Sie gestaltet ihre Landschaften und Aussichtspunkte. Wir müssen sie nur noch betrachten und mit ihr spielen.

