Atelier avec Jean-Luc Bouchaud Espace Monet Rollinat Fresselines, 16 septembre 2023, Fresselines.

Fresselines,Creuse

Un travail de paysage à la mine de plomb et technique de l’estompe.

Rens 05 55 89 27 73..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 15:30:00. EUR.

Espace Monet Rollinat

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine



A landscape work using graphite and the estompe technique.

Rens 05 55 89 27 73.

Obra paisajística realizada con grafito y la técnica del estompe.

Información 05 55 89 27 73.

Eine Landschaftsarbeit in Bleistift und mit der Technik der Estompe.

Auskunft 05 55 89 27 73.

Mise à jour le 2023-05-09 par OT Pays Dunois