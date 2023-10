3ème Journées Internationales du collage Espace Monet Rollinat Fresselines, 1 septembre 2023, Fresselines.

Fresselines,Creuse

Les plus grands artistes du 20ème siècle eux-mêmes se sont tous donnés au collage. Les oeuvres d’art n’existent que par les routes qui y conduisent et qui, au départ, n’en ont jamais été. Alors, en regardant ces collages comme l’on explore l’intelligence, elle naît d’un aveu : on sait peu, très peu, et même presque rien. Pour cette troisième édition de nombreux artistes du monde entier se donnent rendez-vous à Fresselines pour mettre en scène cet art ancestral, le collage.

Avec 23artistes.

The greatest artists of the 20th century have all given themselves over to collage. Works of art only exist because of the roads leading to them, which were never roads in the first place. So, looking at these collages as one explores intelligence, it is born of an admission: we know little, very little, and even almost nothing. For this third edition, a host of artists from all over the world come together in Fresselines to showcase the age-old art of collage.

With 23 artists.

Todos los grandes artistas del siglo XX se han entregado al collage. Las obras de arte sólo existen por los caminos que conducen a ellas, que nunca fueron caminos en primer lugar. Mirar estos collages de la misma manera que exploramos la inteligencia, nace de una admisión: sabemos poco, muy poco, e incluso casi nada. Para esta tercera edición, una multitud de artistas de todo el mundo acuden a Fresselines para mostrar el arte milenario del collage.

Con 23 artistas.

Selbst die größten Künstler des 20. Jahrhunderts haben sich alle der Collage hingegeben. Kunstwerke existieren nur durch die Straßen, die zu ihnen führen und die anfangs nie welche waren. Wenn man also diese Collagen betrachtet, wie man die Intelligenz erforscht, entsteht sie aus einem Eingeständnis: Man weiß wenig, sehr wenig, und sogar fast nichts. Für diese dritte Ausgabe treffen sich zahlreiche Künstler aus der ganzen Welt in Fresselines, um diese uralte Kunst, die Collage, in Szene zu setzen.

Mit 23Künstlern.

