Exposition Comme ça vient et jusqu’où ça va I Jean-Paul SPORTIELLO Espace Monet Rollinat Fresselines, 1 août 2023, Fresselines.

Fresselines,Creuse

Dans cette exposition, la figuration peut parfois s’affranchir du réalisme et tendre vers l’abstrait. Au sein d’une vaste image, les petites scènes s’imbriquent les unes aux autres telles les maillons d’une chaîne, invitant le regard à passer de l’une à l’autre.

Un processus créatif qui s’inspire du jazz et de la musique baroque. Au jazz, l’artiste emprunte l’art de l’improvisation, l’enchevêtrement des lignes mélodiques et des rythmiques qui swinguent. Le baroque lui inspire le sentiment du sacré, la spiritualité, la lenteur et le goût des cimes. Figuratives toujours, ses images, plus proches du dessin que la peinture, associent également le trait et la couleur. Jusqu’à la limite de la saturation du regard. Avant que ça ne devienne chargé à outrance et illisible.

Jusqu’à ce que le puzzle soit complet. Sans pièce manquante. Sans fausse note. Il n’y a plus rien à enlever, ni à rajouter..

2023-08-01 fin : 2023-08-31 12:30:00. EUR.

Espace Monet Rollinat

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine



In this exhibition, the figurative can sometimes break away from realism and tend towards the abstract. Within a vast image, small scenes interweave like links in a chain, inviting the eye to move from one to the next.

A creative process inspired by jazz and baroque music. From jazz, the artist borrows the art of improvisation, the tangle of melodic lines and swinging rhythms. Baroque inspires him with a sense of the sacred, spirituality, slowness and a taste for the peaks. Still figurative, his images, closer to drawing than painting, also combine line and color. Right up to the point of saturation. Before it becomes overloaded and illegible.

Until the puzzle is complete. With no missing piece. Without a false note. There’s nothing left to remove or add.

En esta exposición, el arte figurativo puede a veces alejarse del realismo y tender hacia lo abstracto. Dentro de una vasta imagen, las pequeñas escenas encajan como eslabones de una cadena, invitando al ojo a pasar de una a otra.

Un proceso creativo inspirado en el jazz y la música barroca. Del jazz, el artista toma prestado el arte de la improvisación, la maraña de líneas melódicas y ritmos oscilantes. El barroco le inspira el sentido de lo sagrado, la espiritualidad, la lentitud y el gusto por las alturas. Sin dejar de ser figurativas, sus imágenes, más cercanas al dibujo que a la pintura, combinan también línea y color. Hasta la saturación. Antes de que se vuelva sobrecargado e ilegible.

Hasta que el puzzle está completo. Sin piezas que falten. Sin una nota falsa. Sin nada más que quitar, sin nada más que añadir.

In dieser Ausstellung kann sich die Figuration manchmal vom Realismus lösen und zum Abstrakten tendieren. Innerhalb eines großen Bildes greifen die kleinen Szenen wie die Glieder einer Kette ineinander und laden den Betrachter dazu ein, von einer zur anderen zu wechseln.

Ein kreativer Prozess, der von Jazz und Barockmusik inspiriert ist. Vom Jazz übernimmt der Künstler die Kunst der Improvisation, die Verflechtung von Melodielinien und swingenden Rhythmen. Der Barock inspiriert ihn zu einem Gefühl des Heiligen, der Spiritualität, der Langsamkeit und der Lust an den Gipfeln. Seine Bilder, die immer figurativ sind und eher der Zeichnung als der Malerei ähneln, verbinden ebenfalls Strich und Farbe. Bis an die Grenze der Sättigung des Blicks. Bevor es überladen und unleserlich wird.

Bis das Puzzle vollständig ist. Ohne ein fehlendes Teil. Ohne eine falsche Note. Es gibt nichts mehr zu entfernen oder hinzuzufügen.

