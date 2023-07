Carte Blanche « Le paysage & les hommes dans la photo du jour » I Bénédicte PASZKIEWICZ, Marie-Hélène MAISONNIER, Claire POYER et Sophie MALLET Espace Monet Rollinat Fresselines, 1 août 2023, Fresselines.

Quatre artistes-photographes, quatre amies, relèvent un défi depuis le 21 mars 2015 : partager chaque jour une photo au format carré prise à l’aide d’un téléphone portable. Une règle du jeu en apparence simple… Un instant de créativité désormais inscrit dans leur journée. L’exercice se révèle un focus créatif sur l’instant présent, un aiguiseur de curiosité, une recherche esthétique et poétique.

Ainsi, un fonds photographique à multiples facettes s’est constitué, représentatif du monde qui nous entoure : 1464 clichés pour une année (mars 2019 à mars 2020). Tour à tour, chacune de ces femmes artistes nous invite à voir, à nous interroger, à contempler, à poser son regard sur l’ambivalence de l’activité de l’homme dans la nature. Se dégagent de ces photographies une ineffable beauté inscrite dans l’éphémère du jour, fixée par la magie de la lumière.

Rens 05 55 89 27 73.

2023-08-01 fin : 2023-08-31 18:00:00. EUR.

Espace Monet Rollinat allée Fernand Maillaud

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Four artist-photographers, four friends, have been taking up a challenge since March 21, 2015: share a square-format photo taken with a cell phone every day. A seemingly simple rule… A moment of creativity now part of their day. The exercise turns out to be a creative focus on the present moment, a sharpener of curiosity, an aesthetic and poetic search.

The result is a multi-faceted photographic collection, representative of the world around us: 1,464 snapshots for one year (March 2019 to March 2020). In turn, each of these women artists invites us to see, to question, to contemplate, to look at the ambivalence of man?s activity in nature. These photographs reveal an ineffable beauty inscribed in the ephemerality of the day, fixed by the magic of light.

Rens 05 55 89 27 73

Cuatro artistas-fotógrafos, cuatro amigos, aceptan un reto desde el 21 de marzo de 2015: compartir cada día una foto cuadrada tomada con un teléfono móvil. Las reglas parecen sencillas… Un momento de creatividad que ahora forma parte de su día a día. El ejercicio resulta ser una concentración creativa en el momento presente, un agudizador de la curiosidad, una búsqueda estética y poética.

El resultado es una colección polifacética de fotografías, representativa del mundo que nos rodea: 1.464 instantáneas durante un año (de marzo de 2019 a marzo de 2020). A su vez, cada una de estas mujeres artistas nos invita a ver, a maravillarnos, a contemplar, a mirar la ambivalencia de la actividad del hombre en la naturaleza. Lo que emerge de estas fotografías es una belleza inefable inscrita en lo efímero del día, fijada por la magia de la luz.

Información 05 55 89 27 73

Vier Fotokünstlerinnen, vier Freundinnen, stellen sich seit dem 21. März 2015 einer Herausforderung: Sie sollen jeden Tag ein mit dem Handy aufgenommenes Foto im quadratischen Format teilen. Eine scheinbar einfache Spielregel… Ein kreativer Moment, der von nun an Teil ihres Tagesablaufs ist. Die Übung erweist sich als ein kreativer Fokus auf den Augenblick, als ein Schärfen der Neugier, als eine ästhetische und poetische Suche.

Auf diese Weise entstand ein facettenreicher fotografischer Fundus, der die Welt um uns herum repräsentiert: 1464 Aufnahmen für ein Jahr (März 2019 bis März 2020). Abwechselnd lädt uns jede dieser Künstlerinnen ein, zu sehen, zu fragen, zu betrachten, ihren Blick auf die Ambivalenz der menschlichen Aktivität in der Natur zu richten. Diese Fotografien strahlen eine unaussprechliche Schönheit aus, die in die Vergänglichkeit des Tages eingebettet ist und durch die Magie des Lichts festgehalten wird.

Rens 05 55 89 27 73

Mise à jour le 2023-02-24 par OT Pays Dunois