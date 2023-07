Atelier « L’art est un jeu d’enfant’ – Comme un poisson dans l’air Espace Monet Rollinat Fresselines, 19 juillet 2023, Fresselines.

Fresselines,Creuse

L’été est là ! Pour cet atelier, nous serons « comme un poisson dans l’air » ! Pointillisme, découpage et collage seront au programme.

Inscriptions obligatoires 24h à l’avance. Tarifs 5.80€.

2023-07-19 fin : 2023-07-19 16:00:00. EUR.

Espace Monet Rollinat

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Summer is here! For this workshop, we’ll be « like a fish in the air »! Pointillism, decoupage and collage will be on the program.

Registration required 24 hours in advance. Price 5.80?

¡El verano ya está aquí! En este taller, ¡estaremos « como pez en el aire »! El programa incluye puntillismo, decoupage y collage.

Se ruega inscribirse con 24 horas de antelación. Precio 5,80?

Der Sommer ist da! In diesem Workshop werden wir « wie ein Fisch in der Luft » sein! Pointillismus, Decoupage und Collage stehen auf dem Programm.

Anmeldungen sind 24 Stunden im Voraus erforderlich. Preis 5.80?

Mise à jour le 2023-02-28 par OT Pays Dunois