Atelier d’écriture – Collages poétiques – Haïkus d’été Espace Monet Rollinat Fresselines, 13 juillet 2023, Fresselines.

Fresselines,Creuse

ESPACE MONET ROLLINAT

Vagabonder au rythme de l’imaginaire, trouver un souffle, s’approprier prose et poésie, poser des mots sur sa propre histoire et bâtir un univers le temps d’un été.

Les propositions variées, les contraintes et consignes provoquent l’acte l’écriture.

L’imagination et la créativité se développent grâce aux techniques d’immersion.

Le partage des textes par la lecture à voix haute (non obligatoire) permet d’avancer plus sereinement sur son propre chemin.

Chaque atelier aborde un thème principal autour duquel plusieurs propositions s’articulent.

Pour adultes – aucun prérequis

A partir de 8 personnes.

Certains ateliers se déroulent à l’extérieur si la météo le permet soit derrière l’EMR, soit dans le bourg jusqu’au square.

Inscription 05 55 89 27 73. Tarif 15€..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 16:30:00. EUR.

Espace Monet Rollinat

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Wander to the rhythm of the imagination, find your breath, appropriate prose and poetry, put words to your own story and build a universe for a summer.

The varied proposals, constraints and instructions provoke the act of writing.

Imagination and creativity are developed through immersion techniques.

Sharing texts by reading them aloud (not compulsory) allows you to move forward more serenely on your own path.

Each workshop addresses a main theme around which several proposals are structured.

For adults ? no prerequisites

Minimum 8 participants.

Some workshops take place outdoors, weather permitting, either behind the EMR or in the town square.

Registration 05 55 89 27 73. Price 15?

Vagar al ritmo de la imaginación, encontrar el aliento, apropiarse de la prosa y la poesía, poner palabras a su propia historia y construir un universo para un verano.

Las variadas sugerencias, limitaciones e instrucciones estimulan el acto de escribir.

La imaginación y la creatividad se desarrollan mediante técnicas de inmersión.

Compartir los textos leyéndolos en voz alta (no es obligatorio) permite avanzar más serenamente por el propio camino.

Cada taller se centra en un tema principal en torno al cual se estructuran varias propuestas.

Para adultos ? sin requisitos previos

Para grupos a partir de 8 personas.

Algunos talleres tienen lugar al aire libre, si el tiempo lo permite, detrás del EMR o en el centro de la ciudad hasta la plaza.

Inscripciones 05 55 89 27 73. Precio: 15 euros.

Im Rhythmus der Fantasie umherwandern, einen Atemzug finden, sich Prosa und Poesie aneignen, die eigene Geschichte in Worte fassen und einen Sommer lang ein Universum errichten.

Die verschiedenen Vorschläge, Auflagen und Anweisungen provozieren den Akt des Schreibens.

Die Vorstellungskraft und Kreativität werden durch die Immersionstechniken gefördert.

Das Teilen der Texte durch Vorlesen (nicht obligatorisch) ermöglicht es, den eigenen Weg gelassener zu gehen.

Jeder Workshop behandelt ein Hauptthema, um das sich mehrere Vorschläge gruppieren.

Für Erwachsene ? keine Vorbedingungen

Ab einer Teilnehmerzahl von 8 Personen.

Einige Workshops finden bei gutem Wetter im Freien statt, entweder hinter der EMR oder in der Stadt bis zum Platz.

Anmeldung unter 05 55 89 27 73. Preis 15?

Mise à jour le 2023-04-28 par OT Pays Dunois